Порядка 50 тысяч человек побывали в парках Подмосковья в рамках праздника «Парк! Спорт! Вперед!»

В минувшую субботу в почти восьмидесяти подмосковных парках прошло общеобластное мероприятие «Парк! Спорт! Вперед!», приуроченное ко Дню физкультурника. Так, на спортивном празднике побывали более 50 тысяч жителей и гостей региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что для посетителей были организованы соревнования-эстафеты, любительские турниры и забеги, а также встречи с известными спортсменами и другие активности. А на территориях двадцати двух парков прошли любительские беговые марафоны на различные дистанции.

Так, например, в Городском парке Солнечногорска состоялись соревнования по плаванию «Иверская миля» с заплывами на различные дистанции. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в открытой гонке на лыжероллерах смогли поучаствовать как профессиональные спортсмены, так и любители. А в Центральном городском парке Королева состоялся семейный велопробег.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым приехали в лагерь «Звонкие Голоса», расположенный в Клину.