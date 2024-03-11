Порядка 80 тысяч подмосковных жителей прошли онкоскрининг полости рта с начала года

В Московской области в рамках проекта «Стоматология: перезагрузка» жителям региона на приеме у врача-стоматолога проводят диагностику новообразований полости рта. Так, с начала этого года уже почти восемьдесят тысяч жителей региона прошли люминесцентную стоматоскопию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что подобная диагностика позволяет на ранней стадии выявить патологические изменения в тканях и заподозрить онкологическое заболевание. Примечательно, что с начала этого года у 88 из прошедших обследование было обнаружено онкологическое заболевание. Все они направлены на лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новую поликлинику в поселке Октябрьский в Люберцах планируют сдать в эксплуатацию раньше срока.