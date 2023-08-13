Порядка четырех с половиной тысяч человек приняли участие в «Бокс забеге» в Серпухове

Накануне в подмосковном Серпухове состоялся забег, посвященный празднованию Дня физкультурника. Отмечается, что «Бокс Забег» был организован Федерацией бокса России и администрацией городского округа Серпухов.

«Шанс поставить рекорд сегодня был у каждого. На дистанцию 5 км вышли более 4,5 тысяч участников „Бокс забега“. Праздник объединил профессиональных спортсменов и тех, кто считает спорт частью своей жизни. Приятно, что на стартах было много молодежи», — сообщил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Отмечается, что призовой фонд «Бокс забега» составил двадцать миллионов рублей. Первые три места в 12 категориях от 16 лет до 60 +, удостоились денежных призов в размере 250.000, 150.000 и 100.000 рублей.

«Поздравляю всех с Днем спорта и молодцы, то, что объединились, сегодня пробежались. Благодарю за поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева. Я сам из Серпухова, хочется, чтобы в нашем городе все развивалось, он уже стал спортивным. У нас строится детская спортивная база, где будут под эгидой игр дружбы проводится сборы со всего мира, такие планы», — рассказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Финишная черта забега расположилась на новом пляже на реке Ока. Здесь для всех участников был предусмотрен бесплатный завтрак, а также восемьсот килограммов шашлыка.

Накануне губернатор Андрей Воробьев отметил, что уже в следующем году планируется увеличить вдвое количество команд-участников «Кубка Овечкина».