Порядка девятисот пловцов поучаствуют в первом заплыве на открытой воде, который пройдет в Рузе

Уже в предстоящую субботу состоится первый массовый заплыв в рамках нового этапа X-WATERS World Championship «X-WATERS Moscow Ruza 2024» на Рузском водохранилище. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Ожидается, что заплыв X-WATERS Moscow Ruza пройдет на базе санатория «Русь». В программе заплыва дистанции на 500 метров, 1, 3 и 5 километров, эстафета 2 этапа по 1 километру, а также детские заплывы на 50 и 200 метров. Каждый финиширующий получит специальную медаль.

Известно, что в данном заплыве примут участие спортсмены из регионов России и других стран. Спортивная программа мероприятия будет совмещена с культурной. Для участников и гостей соревнований проведут экскурсии по достопримечательностям Рузы.

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