Порядка полутора тысячи любителей бега поучаствовали в «Арбузном кроссе» в Одинцове

На старт традиционного «Арбузного кросса» в подмосковном Одинцово вышли более 1500 любителей бега. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Легендарный забег состоялся в Одинцовском городском округе уже в 53-й раз. В рамках старта в этом году было разыграно более 30 комплектов медалей для разных возрастных категорий на дистанциях от 600 метров до 5 километров. Помимо медалей, которые по форме дополняют награды прошлого года, победители забегов получили в качестве приза арбуз.

Первый «Арбузный кросс» прошел в Одинцове в 70-е годы. Его участниками стали спортсмены-лыжники, которые в необычном формате начали тренировочный процесс перед стартом сезона. Со временем забег стал спортивно-массовым мероприятием для всех желающих.

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