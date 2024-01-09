Порядка шестидесяти тысяч человек посетили областные новогодние мероприятия в парках Подмосковья

Областные новогодние мероприятия «Путешествие в Новый год», «Новый год под шубой», «Праздник зимних чудес» и «Рождественская ярмарка», которые проходили в парках Подмосковья, посетили почти 60 тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минкульттаризме.