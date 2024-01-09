Порядка шестидесяти тысяч человек посетили областные новогодние мероприятия в парках Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
Областные новогодние мероприятия «Путешествие в Новый год», «Новый год под шубой», «Праздник зимних чудес» и «Рождественская ярмарка», которые проходили в парках Подмосковья, посетили почти 60 тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минкульттаризме.
Для посетителей проводились шоу-программы «Шагаем в Новый год», битвы Дедов Морозов, новогодние фестивали елочных игрушек, спектакли уличного театра «Волшебный мир театра» и многое другое. Мероприятия проходили в более чем 50 парках культуры и отдыха региона. Отметим, что их организовали при поддержке Минкульттуризма Московской области и АНО «МосОблПарк».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.