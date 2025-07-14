«Порноэкстремизм»: против группы «Порнофильмы» начали административное дело в Петербурге

В Санкт-Петербурге началось административное дело против рок-группы «Порнофильмы». Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В ближайшее время суд рассмотрит иск прокуратуры о том, чтобы признать песню музыкального коллектива «Выключите гимн» экстремистской и включить ее в соответствующий список Министерства юстиции РФ.

В числе ответчиков — солист Владимир Котляров* (Тэм*), барабанщик Кирилл Муравьев и бас-гитарист Александр Агафонов. Судебное заседание назначено на 13 августа.

По версии прокуратуры, песня содержит «призывы к агрессивным действиям», направленные по мотивам политической и идеологической ненависти, расовой, национальной или религиозной вражды.

Если суд удовлетворит иск, композиция окажется в федеральном списке экстремистских материалов, а ее распространение будет запрещено на территории России.

Для Котлярова это уже третий судебный процесс за последнее время. В 2023 году Минюст внес его в реестр иностранных агентов за поддержку Украины и критику россиян. В 2024 году основателя группы арестовали на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ.

Кроме того, летом 2024 года Роскомнадзор заблокировал страницы с текстом и аккордами другой песни группы — «Роди мне 1000 детей».

Ранее сообщалось, что на блогера-миллионника Subo завели дело за уклонение от уплаты налогов на 50 млн рублей.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.