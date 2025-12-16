Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков догнал в списке самых дорогих игроков хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, оба футболиста оцениваются в €25 млн. Вингер «Зенита» Луис Энрике потерял в цене €1 млн и опустился на третье место (€24 млн).

На четвертую позицию взлетел полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. 20-летний футболист прибавил по сравнению с предыдущим рейтингом €4 млн, теперь он оценивается в €20 млн. Перед началом сезона армеец «стоил» €8 млн, то есть чуть более чем за половину чемпиона он подорожал в два с половиной раза.

Больше всех в стоимости потерял полузащитник «Зенита» Жерсон, чья стоимость снизилась с €22 млн до €18 млн. Бразилец долго адаптировался к РПЛ и только в 12-м матче в лиге забил свой первый мяч.

