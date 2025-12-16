Совет директоров «Динамо» не смог определиться с главным тренером

Совет директоров «Динамо» не смог прийти к единому мнению по поводу кандидатуры нового главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».

На заседании совета, которое прошло 15 декабря, обсуждались кандидатуры Ролана Гусева и Станислава Черчесова. Участники совещания решили более углубленно проработать вопрос.

Ожидается, что бело-голубые определятся с главным тренером до Нового года, чтобы было понятно, кто повезет команду на зимние сборы. Первый матч после зимней паузы «Динамо» проведет 1 марта против «Крыльев Советов» на своем поле.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» сообщал о расколе в совете директоров «Динамо»: одни считают, что нужно дать полноценный шанс Ролану Гусеву, который в настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера, другие настаивают на том, что необходимо ужей сейчас пригласить опытного и жесткого специалиста, такого как Станислав Черчесов.

После 18 туров «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.