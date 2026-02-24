Португальский тренер «Лиона» возмутился «пророссийской» позицией Инфантино

Главный тренер французского «Лиона» португалец Паулу Фонсека выразил недовольство высказываниями президента ФИФА Джанни Инфантино о желании вернуть российские команды на международную арену.

Инфантино заявил о желании снять бан с российских клубов и сборных и более никогда не исключать какие-либо команды по политическим мотивам.

Фонсека считает недопустимой ситуацию, когда Россия сможет провести международный матч в Москве, в то время как украинские клубы и сборные играют домашние матчи за граниецей. Поэтому португальцу отстранение россиян кажется справделивым.

Специалист отметил, что позиция Инфантино напоминает ему позицию президента США Дональда Трампа, который экономическую целесообразность ставит выше «интересов простых людей».

Ранее известный в прошлом футболист и тренер Анатолий Байдачный допустил отмену чемпионата мира из-за нестабильной ситуации в мире.