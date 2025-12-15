Сафонов опроверг предположение, что его намеренно заблюрили на общекомандном фото

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов опроверг предположение, что его намеренно стерли с общекомандной фотографии, опубликованной в соцсетях клуба перед матчем Межконтинентального кубка с «Фламенго» в Катаре.

Сафонова невозможно было отыскать на фотографии, но на видео россиянина отчетливо было видно: он стоял за спиной у Хвичи Кварацхелии. На снимке же можно отыскать только ноги футболиста.

Голкипер пояснил, что некомфортно себя чувствует на общих фотографиях.

«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Пошло много новостей, что использовался фотошоп. Нет, это я тут притаился», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Попытка футболиста оправдать клубную пресс-службу выглядит не менее неуклюже, чем топорная работа эсэмэмщиков ПСЖ, поскольку совершенно непонятно, как может «притаиться» вратарь с ростом 192 см.

Вероятно, Сафонов не хочет портить отношения с клубом. Россиянин с начала сезона сидел в запасе и наконец в декабре провел три матча подряд из-за травмы основного голкипера Люка Шевалье.

