«Порвут в Москве»: Бубнов шокировал заявлением, что сборная России слабее Украины и Грузии

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказал резко негативную оценку текущему уровню сборной России. По его мнению, национальная команда настолько слаба, что не смогла бы составить конкуренции даже сборным Украины и Грузии.

В эфире программы «Коммент.Шоу» Бубнов не оставил от российской сборной камня на камне.

«На сегодняшний день сборная Украины порвет нас в Москве. И нас в Москве порвет Грузия. Да, с Кварацхелией. Как они на чемпионате Европы сыграли?» — заявил эксперт.

Бубнов также подверг сомнению квалификацию главного тренера команды Валерия Карпина, назвав его «нулевым тренером». По словам экс-футболиста, при нынешнем качестве игры сборная России не смогла бы пройти отбор на чемпионат мира, если бы не действующие санкции и отстранение от международных турниров.

Напомним, сборная России не участвует в официальных матчах под эгидой УЕФА и ФИФА с начала 2022 года и пропускает отборочный цикл к чемпионату мира 2026.

Ранее сообщалось, что создатели мемов использовали видео с Соболенко для иллюстрации отставки Карпина.