Видео с памятной пресс-конференции Соболенко использовали для мема об уходе Карпина из «Динамо»

Создатели мемов использовали видео с Соболенко для иллюстрации отставки Карпина
Фото: [ФК «Динамо»]
Телеграм-канал Memaratings проиллюстрировал уход Валерия Карпина из московского «Динамо» видео с пресс-конференции белорусской теннисистки Арины Соболенко.
Спортсменка шокировала журналистов, когда после победы на US Open в прекрасном настроении пришла на мероприятие с бутылочкой воды в одной руке и открытой бутылкой шампанского в другой.
Создатели мема подписали видео: «Карпин приезжает домой после увольнения».
Валерий Карпин написал заявление об увольнении из «Динамо» вечером 17 ноября. Специалист решил сосредоточиться на работе в сборной России. Исполнять обязанности главного тренера «Динамо» назначен Ролан Гусев. После первого круга РПЛ бело-голубые занимают только 10-е место.