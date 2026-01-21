После допуска: в Госдуме заявили о главной проблеме для паралимпийцев на пути в Италию

Формальное разрешение Международного паралимпийского комитета на участие российских спортсменов в Играх-2026, при всей его значимости, ставит перед спортивным сообществом множество практических вопросов. Как отметила в беседе с NEWS.ru депутат и олимпийская чемпионка Светлана Журова, главной проблемой теперь становится соблюдение жестких квалификационных процедур в сжатые сроки.

По ее словам, особую сложность представляет обязательная международная классификация, которую необходимо пройти для подтверждения статуса паралимпийца. Например, спортсменам Федерации спорта слепых нужно пройти оценку зрения на зарубежных соревнованиях, которые обычно проводятся задолго до самих Игр. Учитывая необходимость получения виз, организации поездок и участия в конкретных турнирах, двух оставшихся до Паралимпиады месяцев может оказаться катастрофически мало.

Парламентарий отметила, что за политическим решением о допуске скрывается целый пласт бюрократических и логистических барьеров. Итогом может стать ситуация, когда право поехать в Италию останется лишь на бумаге для большинства атлетов, которые просто не успеют выполнить все формальные требования. Поэтому, как подчеркивает Журова, ключевым сейчас становится не празднование победы, а срочный анализ того, сколько спортсменов реально успеют пройти весь необходимый путь до марта 2026 года.

