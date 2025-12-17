После победы над «Спартаком» Козлова официально назначили главным тренером «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина с 17 ноября исполнял обязанности главного тренера после увольнения Алексея Кудашова. Объявление о полноценном назначении последовало на следующий день после принципиального матча со «Спартаком», в котором «Динамо» одержало победу со счетом 1:0.

За месяц под руководством Козлова бело-голубые улучшили свое турнирное положение и поднялись на четвертое место в Западной конференции с 48 очками после 35 матчей. С 24 ноября «Динамо» одержало семь побед кряду.

