После разгрома от Аргентины Бразилия решила позвать тренера «Реала»

Переговоры с итальянским специалистом, возглавляющим «Реал», активизировались после разгромного поражения Бразилии от Аргентины (1:4) в рамках отбора к чемпионату мира.

Сомнений в том, что пентакампеоны квалифицируются в финальную часть, практически нет. Поэтому в CBF рассчитывают, что Анчелотти будет руководить командой на турнире в США, Канаде и Мексике.

Анчелотти не против такого предложения, но окончательное решение сможет принять после клубного чемпионата мира, который пройдет летом 2025 года.

На данный момент сборную Бразилии возглавляет Доривал Жуниор. 65-летний Анчелотти работает в «Реале» с 2021 года, за это время Королевский клуб дважды побеждал в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Всего же в карьере Анчелотти пять побед в Лиге чемпионов и титулы во всех топ-5 национальных чемпионатах Европы.

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