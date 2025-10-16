После скандала с голом-призраком арбитры отменяют шайбы СКА, даже побывавшие в воротах

Арбитры матча отменили в третьем периоде сразу два гола СКА, забитых защитником Тревором Мерфи. На 53-й минуте после видеопросмотра судьи так и не смогли определить, пересекла ли шайба линю ворот. Практически в следующей атаке Никита Хоружев вывел вперед «Нефтехимик» (2:1).

За 54 секунды до конца, когда армейцы сняли вратаря, Мерфи, казалось, сравнял счет. Арбитры вновь решили пересмотреть эпизод и определили, что хоккеист СКА, прежде чем отправить шайбу в ворота, сыграл высоко поднятой клюшкой. Матвей Короткий в оставшееся время все же сумел перевести игру в овертайм, но в серии буллитов сильнее был «Нефтехимик».

«Увлекательный матч с изобилием моментов, ошибок и плохих решений. Ребят поблагодарил, что нашли силы сравнять счет, спасли очко, хотя должны были брать два. Печально, что продолжаем дарить соперникам моменты, которые они используют. Забросили лишь дважды, хотя наиграли на большее. Позитив в том, что продолжили бороться. Две шайбы не засчитали, засчитали третью — радует, что не сдались», — сказал после матча главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Напомним, в предыдущем матче СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) благодаря голу-призраку. Видеоарбитр не указал на то, что шайба не пересекла линию ворот, а влетела сбоку через дырку в сетке. Как выяснилось, судья видеоповторов Максим Гордиенко является болельщиком СКА, КХЛ пожизненно его отстранила.