Американская поп-певица во время выступления в Лондоне решила добавить себе украинских поклонников.

На концерте Мадонна вышла на сцену, облачившись в флаг Украины. Видео сразу разлетелось по соцсетям и стало предметом критики пользователей интернета. Ей посоветовали не лезть в политику, а «спокойно стареть в окружении семьи».

«Последний аккорд в поддержку Украины от бабушки», - пишут юзеры.

Фото: [ соцсети ]

Ранее сообщалось, что на границе Харьковской области и Луганской народной республики российские войска группировки «Запад» ВС РФ атаковали оборону противника с применением авиации, артиллерии и ТОС «Солнцепек».