Стала известна реакция на смерть Оззи Осборна его детей от первого брака. Они очень сдержанно отнеслись к этому событию. Об этом сообщил портал Super.ru.

Известный рок-певец Осборн скончался в возрасте 76 лет. В первом браке он был женат на Тейле Райли, у пары было двое общих детей, Луи и Джессика. 50-летний Луи после смерти отца поменял свой аватар в соцсетях на черный квадрат, выразив свою скорбь таким образом. В то же время Джессика в своем аккаунте сделал запись.

«Покойся с миром, Оззи», — указала она и прикрепила репост записи из подкаста On With Mario Lopez.

Ранее сообщалось, что ученые нашли редкие мутации в генах Оззи Осборна, связанные с алкоголем. Музыкант обладал уникальным набором мутаций, объясняющих его феноменальную выживаемость. Особый вариант гена ADH4 делал его предрасположенность к алкоголизму в шесть раз сильнее средней нормы. При этом другие генетические особенности позволяли его организму справляться с последствиями злоупотреблений.