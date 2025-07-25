Стала известна реакция на смерть Оззи Осборна его детей от первого брака
Дети Оззи Осборна от первого брака впервые публично отреагировали на смерть отца
Стала известна реакция на смерть Оззи Осборна его детей от первого брака. Они очень сдержанно отнеслись к этому событию. Об этом сообщил портал Super.ru.
Известный рок-певец Осборн скончался в возрасте 76 лет. В первом браке он был женат на Тейле Райли, у пары было двое общих детей, Луи и Джессика. 50-летний Луи после смерти отца поменял свой аватар в соцсетях на черный квадрат, выразив свою скорбь таким образом. В то же время Джессика в своем аккаунте сделал запись.
«Покойся с миром, Оззи», — указала она и прикрепила репост записи из подкаста On With Mario Lopez.
Ранее сообщалось, что ученые нашли редкие мутации в генах Оззи Осборна, связанные с алкоголем. Музыкант обладал уникальным набором мутаций, объясняющих его феноменальную выживаемость. Особый вариант гена ADH4 делал его предрасположенность к алкоголизму в шесть раз сильнее средней нормы. При этом другие генетические особенности позволяли его организму справляться с последствиями злоупотреблений.