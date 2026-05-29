«Посмотрим, как запоют иноагенты»: Яна Поплавская назвала клип SHAMAN веселым

Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская редко высказывается о современных музыкальных клипах, но новый ролик SHAMAN на песню «Россия-мама» ее зацепил. Как пишет Teleprogramma.org, актриса назвала видео «уместным и веселым». Ей особенно интересно, как на это отреагируют те, чьи портреты были использованы в клипе с помощью технологии дипфейк.

Напомним, в клипе SHAMAN предстает в образе стража правопорядка. Он порицает предателей родины, а затем фотографии иноагентов оживают и начинают подпевать певцу. Среди них — лица Максима Галкина*, Юрия Дудя*, Алексея Венедиктова* и других.

Поплавская считает, что использование дипфейков здесь абсолютно уместно. Она даже пошутила, что хочет посмотреть, «как запоют» те, кто, по ее мнению, «потерял совесть».

Один из «подпевающих», юморист Галкин, уже отреагировал на клип SHAMAN. Он иронично заметил, что в его нынешнем «прайме» он спел бы эффектнее, чем его старая фотография.

* Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.