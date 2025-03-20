«Посмотрим, смогу ли я продержаться дольше вас»: 72-летний комиссионер НХЛ не собирается оставлять пост

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ответил на вопрос инсайдера и журналиста Пьера ЛеБрюна, не обсуждал ли он свой уход с поста с генменеджерами клубов лиги.

«Вовсе нет. Вы продолжаете пытаться избавиться от меня. Но не везет. Посмотрим, смогу ли я продержаться дольше вас», — сказал Беттмэн журналисту.

Ежегодное совещание генеральных менеджеров клубов и руководства НХЛ прошло в начале недели во Флориде.

72-летний функционер руководит лигой уже 32 года. Предполагается, что он может оставить свой пост через несколько лет. Владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд рассказал журналистам, что исполнительный комитет Совета управляющих уже начал подыскивать кандидатуру на смену Беттмэну.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, кто из россиян претендует на индивидуальные призы в НХЛ.