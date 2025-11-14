Поступок комика-иноагента Галкина вызвал скандал в Израиле

Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку в отношении российского юмориста-иноагента Максима Галкина*, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Причиной расследования стал инцидент, произошедший во время концерта комика в городе Петах-Тиква в начале ноября. На нем артист произнес несколько фраз на украинском языке и накрыл израильский государственный флаг украинским.

Поступок Галкина вызвал резкую реакцию израильской общественности. Возмущенные граждане направили обращения в Министерство иностранных дел (МИД) и Министерство национальной безопасности страны с требованием привлечь артиста к ответственности.

По действующему израильскому законодательству, умышленное осквернение государственных символов карается лишением свободы на срок до трех лет или крупным денежным штрафом до $15 тыс.

Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой покинули Россию после начала специальной военной операции (СВО). У обоих имеются израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В России Галкин официально признан иностранным агентом. При этом юморист безуспешно пытался оспорить этот статус через Верховный суд РФ.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.