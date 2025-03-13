Потанин пообещал сделать ХК «Норильск» чемпионом страны

Результат команды в нынешнем сезоне бизнесмен назвал знаковым событием для всего региона.

«Уже сейчас можно наблюдать, как успехи команды вдохновляют норильчан, объединяя вокруг игры всех любителей хоккея. Надеюсь, что выход в плей-офф — это еще один шаг на пути к нашей амбициозной цели: стать чемпионами страны», — заявил Потанин.

ХК «Норильск» создан в 2023 году. В ВХЛ команда проводит второй сезон. До конца регулярного чемпионата «Норильску» осталось провести три матча. На данный момент команда занимает десятую строчку, набрав 77 очков в 61 игре. В ВХЛ в плей-офф выходят 16 команд из 33.

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