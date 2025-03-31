«Потихонечку, по кусочку»: Боярский пообещал съесть шляпу в случае чемпионства «Зенита»

Один из самых известных болельщиков «Зенита» народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал в интервью ТАСС, на что он готов, чтобы поддержать любимую команду.

«Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если «Зенит» в этом году займет первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел», — сказал артист.

Боярский признался, что с актером Сергеем Мигицко они готовы обсуждать футбол сутками, но мешает занятость обоих в театре.

Актер сказал, что в год столетия клуба хотел бы как-нибудь по-особенному выразить своей отношение к «Зениту». Он попросил заверить всех футболистов, что всегда, что бы ни случилось, будет болеть только за «Зенит».

«Зенит» в 22-м туре РПЛ обыграл «Рубин» со счетом 4:0. Петербургский клуб занимает второе место, отставая на три балла от «Краснодара».

Ранее «Рубин» высмеял комментатора матча, который назвал «Зенит» «нашей» командой.