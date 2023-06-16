Потомок знаменитых городецких мастеров посетил музей-заповедник в Сергиевом Посаде

Русский народный художественный промысел появился в городке на Волге в середине XIX века. Эта тема близка сотруднице музея-заповедника Наталье Толстухиной. В прошлом году была издана ее книга, в которой подробно рассказывается об истории городецкой росписи. Именно эта книга и поспособствовала организации выставки в Сергиевом Посаде.

На стендах музея представлены уникальные экспонаты, в том числе из частных коллекций. Высокую оценку выставке дал почетный гость Павел Миленин — потомок и продолжатель традиций городецкого живописца Игнатия Лебедева.

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