Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве

Патруль отдела вневедомственной охраны Одинцова проявил бдительность в ходе несения службы и по горячим следам задержал подозреваемого в тяжком преступлении.

Трагедия разыгралась на одной из улиц деревни Раздоры (Одинцовский городской округ). Двое мужчин что-то не поладили, слово за слово — началась драка. Один из них был вооружен холодным оружием и нанес оппоненту несколько ударов ножом. Раны оказались несовместимыми с жизнью.

Подозреваемый не успел скрыться, и был задержан подоспевшим нарядом правоохранителей. Пока известно, что предполагаемому преступнику 32 года, и он приехал в столичный регион из Ульяновска.

Ранее мы сообщали, что подмосковные спортсмены выиграли первый этап розыгрыша Кубка России по лыжероллерам.