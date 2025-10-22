«Потрясений не будет»: губернатор Слюсарь заверил, что регион не бросит ФК «Ростов»

«Правительство в моем лице как поддерживало донской футбол, так и будет его поддерживать. Постараемся сохранить поддержку, сохранить подходы, бороться за каждого игрока, за всех участников тренерского клуба, за врачей, за медиков, за всех тех, кто составляет основу команды», — сказал Слюсарь.