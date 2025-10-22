«Потрясений не будет»: губернатор Слюсарь заверил, что регион не бросит ФК «Ростов»
Губернатор Слюсарь пообещал поддержать футбольный клуб «Ростов»
Фото: [ФК «Ростов»]
Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области и глава правительства региона, встретился с командой ФК «Ростов».
Он пообещал, что никаких потрясений в жизни клуба не произойдет.
«Правительство в моем лице как поддерживало донской футбол, так и будет его поддерживать. Постараемся сохранить поддержку, сохранить подходы, бороться за каждого игрока, за всех участников тренерского клуба, за врачей, за медиков, за всех тех, кто составляет основу команды», — сказал Слюсарь.
О финансовых проблемах «Ростова» рассказал генеральный директор клуба Игорь Гончаров. Он отметил, что сезон команда доиграет точно, но у клуба могут возникнуть проблемы с лицензированием из-за имеющихся долгов.
51% акций «Ростова» принадлежит региону, а 49% компании «Лернако» бывшего президента клуба Арташеса Арутюнянца, который покинул занимаемый пост 15 октября.