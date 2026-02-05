Событие года началось с позора: долгожданные Олимпийские игры 2026 года провалились с треском

Старт соревновательной программы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии ознаменовался неожиданным техническим инцидентом. Во время проведения первых состязаний — матча по керлингу среди смешанных пар — на арене произошло отключение основного освещения, что вынудило организаторов прервать игру, пишет МК .

Сбой произошел на исторической ледовой арене в Кортина-д’Ампеццо, которая была построена еще в середине прошлого века и является одной из старейших площадок, принимающих олимпийские соревнования. Спустя некоторое время после начала группового этапа соревнований в помещении погас свет, и судьям пришлось остановить матч. Перерыв в соревнованиях составил примерно пять минут — именно столько времени потребовалось техническим службам для устранения неисправности и восстановления работоспособности осветительной системы.

Примечательно, что данный инцидент произошел до официальной церемонии открытия Игр, которая запланирована на 6 февраля. Таким образом, технические проблемы возникли еще на этапе предварительных состязаний, что вызвало дополнительные вопросы к готовности инфраструктуры.

На этом фоне продолжают оставаться актуальными вопросы участия спортсменов из различных стран. Как и на предыдущих крупных международных соревнованиях, российские керлингисты не были допущены к участию в олимпийском турнире, что стало отдельным спортивно-политическим аспектом этих Игр. Технический же сбой, хоть и был оперативно устранен, напомнил организаторам о важности бесперебойной работы всех систем на объектах, многие из которых имеют солидный возраст и требуют особого внимания при подготовке к событиям мирового масштаба.

