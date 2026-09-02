Прах матери как талисман: дочь легендарной актрисы из «Игры престолов» шокировала признанием

Театральный ритуал британской актрисы поверг публику в шок — Рэйчел Стерлинг призналась, что каждый раз перед выходом на сцену проглатывает несколько крупинок праха своей покойной матери, легендарной Дианы Ригг, и называет это абсолютно естественным. Об этом сообщает The Independent.

Рэйчел Стерлинг, дочь знаменитой британской актрисы Дианы Ригг, которая сыграла Оленну Тирелл в культовом сериале «Игра престолов», выпустила мемуары, где поделилась шокирующей деталью своей жизни. Как пишет издание The Independent, Стерлинг, сама состоявшаяся театральная актриса с номинацией на премию Лоренса Оливье, призналась, что съедает несколько частичек праха матери перед каждым своим выходом на сцену.

По словам Рэйчел, этот ритуал, хоть и вызывает у окружающих ступор, стал для нее органичным способом быть рядом с матерью. В мемуарах она описывает, что именно так ощущает защиту и присутствие Дианы, словно та окутывает ее перед важными моментами. Стерлинг пояснила: для нее прах матери — не просто пепел, а символ и опора, ее собственное королевство.

Диана Ригг ушла из жизни в 2020 году в возрасте 82 лет после долгой борьбы с онкологией.



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