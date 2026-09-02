Вашингтон впервые публично уличил Киев в том, что удары по российским заводам бьют по карману всех потребителей планеты — глава американского Минфина назвал это одним из факторов мирового энергетического шока. Об этом сообщает Fox News.

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News сделал неожиданное заявление, переложив часть ответственности за высокие цены на топливо на Украину. По его словам, атаки украинской стороны на российские энергетические активы и перерабатывающие мощности напрямую создают ценовое давление на глобальных рынках. Бессент подчеркнул, что мир сейчас переживает энергетический шок, и одна из его причин — именно военные действия Киева против инфраструктуры РФ, а не только традиционные споры между производителями и потребителями.

Американский министр также указал на продолжающийся конфликт США и Ирана как на дополнительный фактор волатильности. Однако он выразил оптимизм, заявив, что после урегулирования иранского вопроса цены на энергоносители пойдут вниз — и, по его оценке, они уже демонстрируют понижательный тренд.



Ранее военный эксперт Литовкин предложил бить «Орешником» по подземным заводам Украины.