В Московской области состоялся студенческий педагогический проект «Пульс»

В детском оздоровительном лагере «Орленок» МЧС России в Звенигороде завершился окружной педагогический проект «Пульс», в рамках него команда из 40 вожатых работала в течение трех месяцев. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Это ребята из Московской, Орловской, Ярославской, Ивановской, Белгородской областей и Москвы. За это время наши вожатые отработали с 810 детьми. Участники смогли обменяться лучшими практиками, познакомиться с подходами коллег из других регионов и привезти полученный опыт в свои субъекты», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В ходе летней программы в рамках проекта проходили занятия по безопасности. Вожатые составляли сетку мероприятий в интеграции со спецификой спасательного ведомства. В результате воспитанники лагеря смогли познакомиться с нюансами девяти ключевых профессий МЧС России — от пожарного, кинолога и водолаза до сапера и горноспасателя.

Руководитель штаба студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что проект объединил педагогические отряды разных регионов. Он выразил надежду, что в 2027 году он вновь будет реализован.

Вожатые, которые работали на трех сменах продолжительностью по 14 дней, получали зарплату в размере от 40 тыс. рублей. Сами участники подчеркивают, что формат межрегионального обмена позволил глубже погрузиться в психологию детского коллектива и перенять уникальные традиции смежных регионов.

Узнать подробнее об этом можно во «ВКонтакте». Отметим, что мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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