Подмосковные ветераны СВО проводили в первый класс детей погибших боевых товарищей

В День знаний Подмосковье присоединилось к Всероссийской акции «Быть рядом», в рамках которой на торжественных линейках в образовательных учреждениях ветераны специальной военной операции лично сопроводили в первый класс детей военнослужащих, отдавших жизни при исполнении воинского долга. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Так, одними из таких первоклассников стали дети погибшего защитника Отечества Иона Хохлова Кирилл и Ксения. Их отца не стало в 2025 году при выполнении боевого задания. В школу их проводил боевой товарищ их отца, ветеран СВО Максим Кураков.

«Для меня принципиально важно лично принять участие в акции, ведь это святой долг каждого из нас, кто вернулся живым, — отдать дань памяти погибшим братьям. Они мечтали сами отвести своих детей в первый класс. Сегодня я хочу пожелать ребятам радоваться этому празднику, ведь это их день», - сказал он.

Мать школьников добавила, что присутствие ветерана на празднике знаний стало важным символом неразрывной связи и искренней поддержки.

Акция представляет собой патриотический проект, который организует Роспатриотцентр Росмолодежи. В этом году проект охватил сразу 40 регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.