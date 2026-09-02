Подмосковные ветераны СВО проводили в первый класс детей погибших боевых товарищей
Ветераны СВО из МО проводили в первый класс детей погибших боевых товарищей
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В День знаний Подмосковье присоединилось к Всероссийской акции «Быть рядом», в рамках которой на торжественных линейках в образовательных учреждениях ветераны специальной военной операции лично сопроводили в первый класс детей военнослужащих, отдавших жизни при исполнении воинского долга. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
Так, одними из таких первоклассников стали дети погибшего защитника Отечества Иона Хохлова Кирилл и Ксения. Их отца не стало в 2025 году при выполнении боевого задания. В школу их проводил боевой товарищ их отца, ветеран СВО Максим Кураков.
«Для меня принципиально важно лично принять участие в акции, ведь это святой долг каждого из нас, кто вернулся живым, — отдать дань памяти погибшим братьям. Они мечтали сами отвести своих детей в первый класс. Сегодня я хочу пожелать ребятам радоваться этому празднику, ведь это их день», - сказал он.
Мать школьников добавила, что присутствие ветерана на празднике знаний стало важным символом неразрывной связи и искренней поддержки.
Акция представляет собой патриотический проект, который организует Роспатриотцентр Росмолодежи. В этом году проект охватил сразу 40 регионов страны.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.