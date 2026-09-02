Доктор Мясников раскрыл неочевидную причину мирового ожирения

Мы едим не потому, что слабая воля — просто еда теперь повсюду, и ее создали такой, что остановиться почти невозможно, заявил известный врач Александр Мясников, объяснив глобальный рост ожирения не тем, что мы обленились, а тем, что изменился сам воздух вокруг нас. Об этом сообщает Lenta.ru.

Александр Мясников, врач общей практики и телеведущий, разобрал главный вопрос современного здравоохранения. По его словам, миллионы людей не могли вдруг потерять силу воли — причина в том, что пищевая среда стала агрессивной. Еда теперь продается не только в супермаркетах, но и в магазинах одежды, книжных, библиотеках и других местах, где раньше ее и близко не было. Она буквально преследует человека на каждом шагу.

Одновременно выросли размеры порций. А ультрапереработанные продукты спроектированы так, чтобы их хотелось есть бесконечно: сочетание жиров, сахара, соли, особой текстуры и ароматизаторов бьет прямо в центр удовольствия в мозге. Организм не успевает подать сигнал о насыщении, а человек глотает калорию за калорией, даже не замечая.

Мясников подчеркнул, что это системная проблема, а не личная слабость. Эпидемия ожирения — следствие того, что индустрия изменила правила игры, и теперь борьба с весом требует не просто диет, а перестройки всего образа жизни.



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