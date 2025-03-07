Стала известна причина смерти режиссера Вахтанга Микеладзе

Тело 87-летнего Вахтанга Евгеньевича нашли днем ранее в его московской квартире, расположенной на улице Дмитрия Ульянова, приблизительно в 19:00. Информацию о его кончине ночью на 7 марта разместила сценарист и режиссер Анастасия Горюнова-Борисова.

В период с 1988 по 1993 годы Микеладзе основал и возглавил студию «Эко-фильм» в Москве, заняв должности художественного руководителя и президента.

С 1995 года он начал сотрудничество с телекомпанией «РТС», принимая активное участие в создании программы «Человек и закон». В последние годы своей жизни Микеладзе работал с кинокомпанией «Синтез-Интегра».

Ранее сообщалось, что режиссер «Каникул президента» Илья Шерстобитов умер на 49-м году жизни.