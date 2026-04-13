Правительство учредило НИЦ судостроения имени Крылова

В Санкт-Петербурге учрежден Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова. Соответствующее решение оформлено распоряжением правительства России, о чем сообщили в пресс-службе кабмина.

Создание центра стало логическим продолжением ранее принятого указа президента РФ Владимира Путина, подписанного в декабре 2025 года. Документ предусматривал преобразование Крыловского государственного научного центра в новую организационно-правовую форму с расширенными полномочиями и задачами.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распоряжение о формировании нового учреждения, которое было официально опубликовано 12 апреля. В правительстве отметили, что центр будет заниматься проведением научных исследований в области судостроения и разработки морской техники, а также выполнять полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Кроме того, предполагается, что новый НИЦ будет участвовать в разработке и обосновании государственных программ развития судостроительной отрасли. В рамках его деятельности планируется объединение научных, инженерных и технологических ресурсов ведущих профильных организаций страны.

Ожидается, что запуск центра позволит создать задел для опережающего развития технологий и усилит позиции России в сфере морского машиностроения и судостроения.

