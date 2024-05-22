Праздничная программа «Ярко в парках» пройдет в Подмосковье

В эту субботу более 80 парков Подмосковья проведут праздничную программу «Ярко в парках» в честь Дня подмосковных парков, гостей ждут показательные выступления творческих и спортивных коллективов и многое другое. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского округа пройдут молодежный квартирник, мастер-класс по рисованию, модный показ и съемка от профессионального фотографа Анны Крыловой и не только. В парке «Березовый» в Клину можно будет посетить флешмоб «Мыльные пузыри» и творческие мастер-классы по созданию рисунка парка в технике граттаж и так далее. Отметим, что мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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