Праздник «Поющие под дождем» пройдет почти в 50 парках Подмосковья
Фото: [пресс-служба министерства культуры и туризма МО]
В эту субботу в Подмосковье состоится праздник «Поющие под дождем». Культурно-развлекательную программу в рамках мероприятия подготовили около пятидесяти парков региона, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.
Так, в Воскресенске выступят солисты творческого объединения «Орфей», в Егорьевске пройдет флешмоб с зонтами и показ авторских зонтиков, в Орехово-Зуево подготовят фотозону «Осенние краски», в Шатуре состоится ярмарка «Золотые закрома», мастер-класс и конкурс фантазийных зонтов, в Одинцово подготовили концертную программу и лекцию для детей, а в Коломне состоится мастер-класс по изготовлению фресок из цветного песка.
Все мероприятия в парках пройдут при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области, добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье растет посещаемость парков.
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