Праздник «Разрешите поздравить?» проведут в парках Подмосковья в День защитника Отечества

Областное мероприятие «Разрешите поздравить?» пройдет почти в 50 парках культуры и отдыха Подмосковья в День защитника Отечества. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В этот день для посетителей подготовят конкурсы, показательные выступления и концерты, фотозоны, полевую кухню и многое другое. Так, например, в Кузьминском лесопарке в Котельниках гостей ждет концертная программа «Слава защитникам Отечества», показательные выступления участников «Юнармия», силовые конкурсы «Русский богатырь», тир, анимация «Сильные, ловкие, смелые», выставка тематических музейных экспонатов и не только. В Центральном парке в Долгопрудного округа пройдет акция «Поздравление защитников», фотовыставка «Подвиги современных защитников Отечества», мастер-класс по росписи фигурок и так далее. Отметим, что мероприятия организовали при поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.