Праздник «Уличный, вкусный, искусный» пройдет более чем в 50 парках Подмосковья в выходные

В эту субботу в подмосковных парках состоится праздник «Уличный, вкусный, искусный», сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Для жителей региона подготовили в том числе ярмарки, выставки и дегустации. Мероприятие пройдет более чем в пятидесяти парках Подмосковья.

Так, в Наро-Фоминске в рамках праздника состоится выставка работ местных художников, в Воскресенске — дегустация горячих напитков, в Серпухове — выставки современного искусства, в Сергиевом-Посаде — ярмарках мастеров, В Котельниках — лекции про уличное искусство, в Орехово-Зуево — танцевальный баттл, в Талдоме — выступления музыкантов, которые играют на редких инструментах.

Праздник состоится при поддержке областного Минкульта и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства лесопарков в регионе.

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