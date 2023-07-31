Праздник варенья пройдет в Кузьминском лесопарке в Котельниках

В сообщении ведомства уточнили, что посетителей ждет дегустация варенья от участников конкурса, творческие мастер-классы, различные активности, концерт, детская анимация и не только. Вход на мероприятие свободный, подробности можно узнать здесь. Отметим, что оно проходит при информационной поддержке Минкульттуризма региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа социальных предпринимателей в регионе.

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