Председатель Мособлдумы поучаствовал в велозаезде Gran Fondo в Подмосковье

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в этапе самого известного и популярного шоссейного велозаезда Gran Fondo, который состоялся сегодня в Пересвете Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

Отмечается, что Брынцалов выбрал маршрут протяженностью 60 км — по старому Ярославскому шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залесский.

«Сегодня прошел зачет по велогонкам, разные этапы. Каждый заявился в меру своих возможностей. Я сегодня также с удовольствием принял участие в заезде. Честно, скажу, часто не удается спортом заниматься. Для меня это возможность перезагрузиться, переключиться на позитив и вместе с любителями велоспорта преодолеть свою дистанцию», — отметил председатель Мособлдумы.

Игорь Брынцалов отметил, что по пути на заезд видел много машин с номерами других регионов. А вся спортивная инфраструктура выполнена на высоком, достойном уровне, также все условия созданы и для комфортного времяпрепровождения как с семьей, так и компанией. По словам спикера регионального парламента, спорт — это важная составляющая для людей всех возрастов. Но особенно активной в этом вопросе должна быть молодежь.

«Молодежи всегда надо стремиться развиваться, в том числе и физически. Это очень важно. Потому что в совокупности умственная и физическая нагрузка способствуют сбалансированному развитию. Спорт — это серьезная составляющая для развития любого из нас. Поэтому занимайтесь спортом, развивайтесь, будьте здоровы!», — добавил в завершении он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году на территории Подмосковья введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортивных объектов.