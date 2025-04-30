Председателя РВИО Мединского наградили медалью за поддержку культуры

Владимир Мединский, который сейчас занимает пост председателя Российского военно-исторического общества, получил только что учрежденную медаль «За поддержку культуры и искусства». Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Планируется, что медалью «За поддержку культуры и искусства» будут награждаться культурные работники за их вклад и многолетнюю работу. Награду № 1 получил бывший глава Минкульта Мединский.

«Но трудился под моим началом большой коллектив Министерства культуры. Это награда, считаю, всем нам», — указал он в микроблоге.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошла церемония награждения сотрудников скорой помощи. Медики и водители получили медали «За безупречную службу» и «За многолетний труд» различных степеней. Кроме того, были вручены почетные грамоты администрации Подольска, грамоты и благодарственные письма муниципального Совета депутатов, медали «За плодотворный труд».