Представитель Ракова не исключил перехода футболиста в «Спартак»

Футбольный агент Владимир Кузьмичев в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента Вадима Ракова в «Спартак».

20-летний вингер, принадлежащий «Локомотиву», проводит сезон на правах аренды за «Крылья Советов». Инсайдер Тимур Гурцкая ранее заявлял, что «Спартак» может усилиться Раковым уже этой зимой.

Кузьмичев отметил, что из-за ужесточения лимита на легионеров интерес к российским игрокам в следующем сезоне должен возрасти, однако подчеркнул, что в настоящий момент никаких переговоров или консультаций по поводу перехода Ракова не ведется.

Раков сильно начал сезон в «Крыльях Советов», забив пять мячей и отдав две передачи в семи матчах РПЛ, однако в середине сентября получил травму, из-за которой пропустил более месяца.

