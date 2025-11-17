Представитель Ракова не исключил перехода футболиста в «Спартак»
Агент Кузьмичев: «Спартак» еще не контактировал по поводу футболиста Ракова
Фото: [ФК «Крылья Советов»]
Футбольный агент Владимир Кузьмичев в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента Вадима Ракова в «Спартак».
20-летний вингер, принадлежащий «Локомотиву», проводит сезон на правах аренды за «Крылья Советов». Инсайдер Тимур Гурцкая ранее заявлял, что «Спартак» может усилиться Раковым уже этой зимой.
Кузьмичев отметил, что из-за ужесточения лимита на легионеров интерес к российским игрокам в следующем сезоне должен возрасти, однако подчеркнул, что в настоящий момент никаких переговоров или консультаций по поводу перехода Ракова не ведется.
Раков сильно начал сезон в «Крыльях Советов», забив пять мячей и отдав две передачи в семи матчах РПЛ, однако в середине сентября получил травму, из-за которой пропустил более месяца.
Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Тео Бонгонда в составе сборной ДР Конго пробился в межконтинентальные стыковые матчи к чемпионату мира 2026 года.