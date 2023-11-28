Представителей турагентств России пригласили на бесплатные инфотуры по Подмосковью

Министерство культуры и туризма Подмосковья пригласило представителей российских турагентств на бесплатные информационные туры по Московской области.

В программу инфотуров входит в том числе посещение Коломенского кремля, музея «Новый Иерусалим» в Истре, хаски-деревни «Рузская Аляска», усадьб Середниково и Шахматово в Солнечногорске, Звенигородского монастыря, храма Вооруженных сил Российской Федерации, сообщила пресс-служба ведомства. Ознакомиться с подробной программой можно по ссылке.

Для того, чтобы зарегистрироваться на бесплатные инфотуры, туроператоры и турагенты должны заполнить заявку. Обязательное условие — посетители информационного тура по Подмосковью должны будут опубликовать на своих официальных сайтах маршрут инфотура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что летом в регионе побывали около восьми миллионов туристов.

*Возрастное ограничение 18+