Представители музея-заповедника «Подолье» приняли участие в мероприятии в Эрмитаже

В Эрмитаже в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол на тему «Музей и проблемы культурного туризма». В этом мероприятии приняла участие Светлана Брикман, заместитель директора музея-заповедника «Подолье. Информация об этом появилась в телеграм-канале Подольской администрации.

Круглый стол, который прошел в здании Зимнего дворца, проводится уже в 23-й раз. Это мероприятие вышло на международный уровень, его посещают сотрудники музеев как из России, так и из других стран. Во время него обсуждают нюансы общения между работниками культуры и посетителями, различные новые программы и проекты, а также возможность сотрудничества музейщиков с туристическими организациями. В этот раз на круглый стол из Подольска приехала замдиректора музея-заповедника «Подолье» Светлана Брикман.

«Светлана Аркадьевна выступила с докладом — «Знакомьтесь, Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье», рассказала об истории создания музея, его традициях», — указал микроблог.

Брикман также раскрыла перспективы сотрудничества между музеем и турфирмами, а также с различными образовательными учреждениями.

Ранее сообщалось об итогах фестиваля «На театральных подмостках», который проходил в Подольске. Представители города сумели завоевать на нем 45 наград. Гран-при фестиваля получил участник образцового коллектива театра-студии «Синяя птица» Ярослав Финашкин.