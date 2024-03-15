Представители Подмосковья примут участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства

Уже на следующей неделе в международном выставочном центре «Крокус Экспо» пройдет юбилейная 30-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2024. А стенд Подмосковья займет одно из центральных мест. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Ожидается, что на стенде Подмосковья в течение трех дней будут представлять свой туристический потенциал городские округа Серпухов, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Зарайск, Истра, Подольск и Егорьевск. Муниципалитеты презентуют музейные пространства, гастрономические бренды, туристические достопримечательности, а также заведения общественного питания, где можно попробовать блюда традиционной и современной кухни.

Во время работы выставки на стенде Московской области проведут викторины и розыгрыши, победители которых получат ценные призы от партнеров — ведущих отелей региона. Будут разыграны сертификаты на проживание, гостевые абонементы, яркая сувенирная продукция и многое другое.

Напоминаем, что на прошлогодней выставке MITT стенд нашего региона был признан самым посещаемым. За три дня работы провели двадцать дегустаций, организовали выставки и уникальные фотозоны, разыграли более двадцати подарочных билетов и сертификатов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учеников и педагогов гимназии имени Подольских курсантов за активное участие в «Неделе добрых дел».