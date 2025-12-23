Представители Подмосковья стали лауреатами премии ЦФО в области литературы и искусства

Представители Подмосковья вошли в число лауреатов премии ЦФО в области литературы и искусства. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Москве. В ней принял участие полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Так, в номинации «За создание творческих проектов, обладающих высокой социальной значимостью» победу одержали архимандрит Иероним, Дмитрий Седов и Владимир Рыжов за вклад в сохранение объекта культурного наследия «Успенский собор, звонница на Городке и земляные валы».

Реставрация собора позволила сделать множество научных открытий по истории русского средневековья, так как в ходе работ были привлечены специалисты из различных отраслей науки.

