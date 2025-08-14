Представители Подмосковья стали полуфиналистами проекта «СпортТрек»

Проект «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвел итоги второго этапа конкурса для тренеров, по итогам испытаний 11 представителей Подмосковья стали полуфиналистами. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Теперь подмосковные тренеры смогут пройти обучение в Московском государственном университете спорта и туризма по программе дополнительного профессионального образования. После этого у них появится возможность осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в сфере спортивной подготовки и сфере образования.

«Мы решили предоставить 300 сильнейшим участникам возможность получить официальное образование, чтобы они могли и дальше реализовывать себя в сфере физической культуры и спорта, а также прививали любовь к здоровому образу жизни и правильные ценностные ориентиры подрастающему поколению», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Помимо этого, полуфиналистам предстоит выполнить творческие задания, чтобы выйти в финал проекта, который пройдет в ноябре. Там участников ждут двухдневный баскетбольный шоу-драфт, встречи со знаменитыми спортсменами, стратегическая сессия и не только.

Отметим, что проект реализуют в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.