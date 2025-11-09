Представители «Спартака» принесли извинения за некорректное поведение Станковича
Московский «Спартак» оказался в центре скандала, связанного с некорректными действиями главного тренера команды Деяна Станковича после выездного матча с «Ахматом». По информации корреспондента «Матч ТВ» Адама Ахмадова, клубные представители сразу извинились за поведение сербского специалиста.
Инцидент произошел после игры 15-го тура РПЛ в Грозном, где «Спартак» одержал победу со счетом 2:1. Во время флэш-интервью Станкович грубо ответил на стандартный вопрос журналиста, а затем проигнорировал обязательную послематчную пресс-конференцию.
«Представители «Спартака» сразу извинились за своего тренера. Они — молодцы!» — процитировал Ахмадова «Чемпионат».
Несмотря на победу, которая позволила красно-белым занять шестое место по итогам первого круга чемпионата, внимание общественности оказалось приковано к неспортивному поведению наставника команды.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отчаялся найти замену Станковичу за границей и может назначить на его место тренера молодежки.