Представительница Подмосковья отлично выступила на этапе Кубка России в дисциплине слалом-гигант

Виталина Гирина из Подмосковья стала победительницей этапа Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная спортсменка Виталина Гирина уверенно проехала первую трассу и опередила ближайшую преследовательницу на 0,13 секунды. А уже во втором заезде горнолыжница смогла увеличить свое преимущество над представительницей столицы до 1,68 секунды. Как итог — по сумме двух стартов Виталина Гирина стала победительницей.

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